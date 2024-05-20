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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА м'ячик голчастий, 4 Ag, №1 - Запоріжжя (177972) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
581,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
580,46
Економія: -51,87 грн
528,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
580,87
Економія: -47,46 грн
533,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
576,51
Економія: -46,64 грн
529,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (2)
577,03
Економія: -92,38 грн
484,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
567,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
640,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
632,27
Економія: -101,03 грн
531,24 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
640,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
572,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
680,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
583,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
567,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
585,64
Економія: -50,54 грн
535,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
592,52
Економія: -60,83 грн
531,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
602,07
Економія: -69,99 грн
532,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
578,64
Економія: -36,64 грн
542,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
590,32
Економія: -55,83 грн
534,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
631,77
Економія: -97,49 грн
534,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
563,86
Економія: -29,21 грн
534,65 грн