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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА м'ячик голчастий, 4 Ag, №1 - Одеса (177972) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
620,11
Економія: -88,87 грн
531,24 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
572,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
680,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
640,60 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
583,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
567,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
640,60 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
567,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
581,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
539,34
Економія: -55,50 грн
483,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
569,99
Економія: -40,12 грн
529,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (2)
558,32
Економія: -73,67 грн
484,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
579,36
Економія: -50,77 грн
528,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
573,51
Економія: -40,10 грн
533,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
591,32
Економія: -71,36 грн
519,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
604,98
Економія: -72,90 грн
532,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
593,34
Економія: -61,26 грн
532,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (2)
641,44
Економія: -107,16 грн
534,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
585,47
Економія: -53,78 грн
531,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
631,09
Економія: -96,81 грн
534,28 грн