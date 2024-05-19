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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА м'ячик голчастий, 4 Ag, №1 - Київ (177972) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
631,09
Економія: -96,81 грн
534,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
573,83
Економія: -39,18 грн
534,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
615,75
Економія: -81,03 грн
534,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
640,40
Економія: -106,12 грн
534,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
610,14
Економія: -75,71 грн
534,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (2)
591,09
Економія: -56,24 грн
534,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
585,47
Економія: -53,78 грн
531,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
602,65
Економія: -68,16 грн
534,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
604,98
Економія: -72,90 грн
532,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (2)
641,44
Економія: -107,16 грн
534,28 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
550,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
528,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
597,68
Економія: -65,60 грн
532,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
613,40
Економія: -78,52 грн
534,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
577,43
Економія: -57,47 грн
519,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
597,02
Економія: -61,92 грн
535,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (2)
574,11
Економія: -89,46 грн
484,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
559,51
Економія: -29,64 грн
529,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
590,13
Економія: -56,72 грн
533,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
579,58
Економія: -50,99 грн
528,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
581,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
567,80 грн