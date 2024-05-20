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АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057 , №1 - Запоріжжя (177298) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
245,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
432,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
245,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
434,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Центральна, 11
Всього: упаковка (1)
245,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
433,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
245,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Краснокутськ, вул. Миру, 131/1
Всього: упаковка (1)
298,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
246,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Борова, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (2)
244,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
246,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
431,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
244,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (19)
435,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (52)
432,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (5)
244,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (6)
432,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (4)
244,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
431,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
434,78 грн