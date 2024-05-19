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АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057 , №1 - Київ (177298) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
431,74 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
245,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буринь, пл. Першотравнева, 1-А
Всього: упаковка (1)
273,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
433,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
243,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
421,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
245,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
432,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Краснокутськ, вул. Миру, 131/1
Всього: упаковка (1)
298,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
245,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
434,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
431,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
245,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
246,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 28-А
Всього: упаковка (4)
244,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
246,17 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (4)
244,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (6)
432,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (5)
244,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
431,09 грн