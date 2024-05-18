Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Тростянецька, 47 Всього: упаковка (1) 813,41 Економія: -136,92 грн 676,49 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н Всього: упаковка (2) 766,31 Економія: -98,60 грн 667,71 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лифаря Сержа, 13 Всього: упаковка (1) 826,20 Економія: -149,71 грн 676,49 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Київ, вул. Мечникова, 10/2 Всього: упаковка (1) 798,30 Економія: -121,81 грн 676,49 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 8 Всього: упаковка (1) 827,44 Економія: -81,21 грн 746,23 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Костянтинівська, 25 Всього: упаковка (1) 781,21 Економія: -104,75 грн 676,46 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А Всього: упаковка (1) 724,39 Економія: -57,03 грн 667,36 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Южне, просп. Миру, 19-Е Всього: упаковка (1) 702,70 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Палія Семена, 98 Всього: упаковка (1) 803,40 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Марсельська, 56 Всього: упаковка (1) 688,50 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Грецька, 45 Всього: упаковка (1) 684,40 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Петрова Генерала, 33 Всього: упаковка (1) 688,50 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Левітана, 101 Всього: упаковка (1) 584,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, просп. Свободи, 88 Всього: упаковка (1) 687,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кілія, вул. Миру, 38 Всього: упаковка (1) 673,00 Економія: -64,51 грн 608,49 грн Забронювати