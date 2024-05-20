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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Устілки плюс (з капцями) 5 Ag (р. 40-43), №1 - Запоріжжя (178917) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1016,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
1016,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
1045,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
867,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
1016,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
1016,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
945,89
Економія: -70,42 грн
875,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
926,24
Економія: -62,43 грн
863,81 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
842,24 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
1268,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (1)
842,24 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (1)
797,44 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
842,24 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом