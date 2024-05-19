АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Устілки плюс (з капцями) 5 Ag (р. 40-43), №1 - Київ (178917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом