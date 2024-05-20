Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Устілки плюс (з капцями) 5 Ag (р. 37-40), №1 - Запоріжжя (178916) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
999,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
842,09
Економія: -70,42 грн
771,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
886,33
Економія: -112,61 грн
773,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
872,15
Економія: -101,39 грн
770,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
848,07
Економія: -80,21 грн
767,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
941,98
Економія: -171,12 грн
770,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
920,44
Економія: -149,58 грн
770,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
815,75
Економія: -54,98 грн
760,77 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
953,35 грн
Вітамін
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (1)
866,80 грн
Житомирліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
765,82 грн
Еко аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (1)
725,08 грн
Волиньфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
665,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом