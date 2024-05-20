АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА Устілки плюс (з капцями) 5 Ag (р. 37-40), №1 - Запоріжжя (178916) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Зодчих, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 24 хв
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом