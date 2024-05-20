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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА ромашка-М 5 Ag, №1 - Одеса (191754) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
1654,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1712,80 грн
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
1285,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом