Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 1285,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47 Всього: упаковка (1) 1712,80 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г Всього: упаковка (1) 1654,40 грн Забронювати