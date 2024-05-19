БАХІЛИ MEDICARE 3 г пара поліетиленові, нестерильні, №1 - Київ (586265) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Аптека сімейна
Детальніше
Всього: упаковка (168)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (99)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, наб. Слов'янська, 21-А
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (160)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом