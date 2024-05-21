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БАХІЛИ MEDICARE 4 г поліетиленова, №1 - Запоріжжя (224771) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
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Новгородка, вул. Криворізька, 37
Всього: упаковка (167)
1,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нове, вул. Металургів, 2-А
Всього: упаковка (174)
1,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (98)
2,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (121)
2,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (41)
2,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (122)
2,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (176)
2,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (77)
2,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (195)
2,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (242)
2,10 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (44)
1,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (65)
2,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (91)
2,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (178)
2,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (195)
2,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (75)
2,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (400)
2,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (2)
2,20 грн
Народна твоя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (166)
2,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (190)
2,10 грн