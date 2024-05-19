БАХІЛИ MEDICARE 4 г поліетиленова, №1 - Київ (224771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Ласкава
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Всього: упаковка (44)
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Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
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Київ, вул. Волинська, 16
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Київ, просп. Лісовий, 6
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Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
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Всього: упаковка (242)
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Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
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Київ, вул. Тираспольська, 58
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Київ, просп. Червоної Калини, 47
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Київ, вул. Лятошинського, 14
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Народна твоя
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Київ, вул. Зодчих, 70-А
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Всього: упаковка (417)
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Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Аптека оптових цін
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Ірпінь, вул. Садова, 38
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Всього: упаковка (400)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
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Всього: упаковка (91)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
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Всього: упаковка (100)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
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Всього: упаковка (195)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
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Всього: упаковка (41)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1