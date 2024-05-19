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БАХІЛИ MEDICARE 4 г поліетиленова, №1 - Київ (224771) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (44)
1,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (95)
2,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (65)
2,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (2)
2,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (242)
2,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (190)
2,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (195)
2,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (178)
2,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (81)
2,10 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (53)
2,20 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (163)
2,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (417)
2,30 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Садова, 38
Всього: упаковка (50)
3,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (400)
2,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (91)
2,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
Всього: упаковка (100)
2,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (195)
2,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (47)
2,00 грн
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (200)
2,20 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (41)
2,10 грн