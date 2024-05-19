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БАНДАЖ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КОЛІННОЇ ЧАШЕЧКИ НЕОПРЕНОВИЙ 4038, розмір 4 чорний, №1 - Київ (475586) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1028,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 13:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1362,05 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
1470,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1304,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
1304,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом