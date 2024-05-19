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БИНТ МАРТЕНСА 3.5 м індивідуальна упаковка, №1 - Київ (59960) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
87,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (2)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (2)
122,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
87,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 37
Всього: упаковка (1)
86,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (4)
86,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
87,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
87,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
91,90 грн