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АМНIОТОМ , №1 - Одеса (140213) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (45)
7,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
28,28 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: упаковка (56)
11,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 68-А
Всього: упаковка (8)
28,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
28,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
Всього: упаковка (1)
12,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (12)
28,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
28,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
28,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (3)
28,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
28,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
28,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (5)
28,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
28,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (2)
28,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (45)
28,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (7)
16,31
Економія: -2,11 грн
14,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
17,28
Економія: -2,10 грн
15,18 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (2)
28,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
28,08 грн