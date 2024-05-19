БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4, №1 - Київ (86522) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Папіна, 9/12
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71