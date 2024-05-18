БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (86521) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Металургів, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Монастирище, вул. Соборна, 128
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45