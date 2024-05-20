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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2, №1 - Львів (86520) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
401,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
430,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
417,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
443,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (1)
401,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
439,40 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
443,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
Всього: упаковка (1)
515,00 грн