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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2, №1 - Київ (86520) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (3)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 4
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Папіна, 9/12
Всього: упаковка (1)
515,00 грн