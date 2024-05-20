Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 11-Е Всього: упаковка (1) 494,00 Економія: -97,80 грн 396,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 339,35 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 378,75 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б Всього: упаковка (1) 211,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Сарни, вул. Широка, 1 Всього: упаковка (2) 580,00 Економія: -183,80 грн 396,20 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33 Всього: упаковка (1) 580,00 Економія: -183,80 грн 396,20 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А Всього: упаковка (1) 490,00 грн