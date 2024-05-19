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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 90 мм, №1 - Київ (475800) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
363,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
483,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
405,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
405,85 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом