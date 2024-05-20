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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 120 мм, №1 - Одеса (475798) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
528,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
524,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
527,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
527,21 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
527,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
524,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (1)
524,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
528,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
527,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (1)
528,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (2)
527,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
528,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
525,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
525,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (1)
525,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
527,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
526,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
524,45 грн