БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 120 мм, №1 - Київ (475798) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
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Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Широка, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В