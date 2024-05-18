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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)Ціни в аптеках

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий висота 120 мм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (475798) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
527,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
526,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
528,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (1)
580,00
Економія: -195,40 грн
384,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
526,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
525,61 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
525,31 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
528,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
528,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
529,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
526,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
524,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
528,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
528,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
526,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: упаковка (1)
525,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (1)
526,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
524,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
526,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
527,73 грн