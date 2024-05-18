БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 90 мм, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (475795) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
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Всього: упаковка (1)
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Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20