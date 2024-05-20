БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 110 мм, №1 - Одеса (475792) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом