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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Львів (106235) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (4)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
461,10
Економія: -13,83 грн
447,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (2)
429,04
Економія: -2,29 грн
426,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
422,60 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
485,60
Економія: -14,57 грн
471,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
Всього: упаковка (1)
404,64 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 7
Всього: упаковка (1)
379,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
Всього: упаковка (18)
410,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (2)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
485,50
Економія: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, -
Всього: упаковка (1)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
485,45
Економія: -14,56 грн
470,89 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (2)
485,45
Економія: -14,56 грн
470,89 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (1)
474,50
Економія: -14,24 грн
460,26 грн