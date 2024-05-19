CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Львів (106235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, -
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40