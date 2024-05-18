CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Харків (106235) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Біла ромашка
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Чернігів, просп. Миру, 49
Біла ромашка
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Бровари, вул. Київська, 241
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Бровари, вул. Київська, 156
Біла ромашка
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Київ, шосе Харківське, 168
Будь здоровий
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Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Біла ромашка
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Київ, вул. Березнева, 12-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Здолбунівська, 4
Біла ромашка
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Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Біла ромашка
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Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Біла ромашка
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Київ, просп. Воскресенський, 36
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Київ, вул. Інженерна, 1
Біла ромашка
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Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41