Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Системи для визначення мікроорганізмівінші системи для визначення мікроорганізмівCITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА BЦіни в аптеках

CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Харків (106235) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
485,50
Економія: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (2)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (3)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (2)
483,95
Економія: -14,52 грн
469,43 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (2)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
474,35
Економія: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
485,50
Економія: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
491,90
Економія: -14,76 грн
477,14 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
478,05
Економія: -14,34 грн
463,71 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
503,45
Економія: -15,10 грн
488,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
461,00
Економія: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
485,45
Економія: -14,56 грн
470,89 грн