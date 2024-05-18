CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (106235) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Будь здоровий
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19