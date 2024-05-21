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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 4 чорний хусточка, №1 - Запоріжжя (476168) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -157,70 грн
374,30 грн
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
376,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
476,65 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -157,70 грн
374,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
274,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
475,59 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
471,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
472,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
472,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
475,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
473,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
481,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (2)
474,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
474,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
471,12 грн