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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 4 чорний хусточка, №1 - Одеса (476168) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
475,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
477,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (3)
477,49 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
476,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
472,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
471,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
472,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
475,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (1)
274,91 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
471,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -157,70 грн
374,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -157,70 грн
374,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
376,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
476,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
477,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн