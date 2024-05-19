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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 4 чорний хусточка, №1 - Київ (476168) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
476,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
475,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
474,23 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Всього: упаковка (1)
471,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
473,14 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -157,70 грн
374,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
472,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
475,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
472,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
471,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
477,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
453,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -78,70 грн
374,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
477,86 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 17
Всього: упаковка (1)
475,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 93/2
Всього: упаковка (1)
472,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/2-А
Всього: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
472,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
476,75 грн