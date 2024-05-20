Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИЦіни в аптеках

БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 3 чорний хусточка, №1 - Львів (476167) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
493,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
394,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
482,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
342,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (2)
450,47 грн
Перша
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (1)
444,74
Економія: -0,99 грн
443,75 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
447,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
483,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
448,29
Економія: -4,43 грн
443,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
483,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
483,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
481,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
482,81 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
480,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
480,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
484,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
480,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
483,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
481,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
480,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 40
Всього: упаковка (1)
192,92 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Лікарняна, 13
Всього: упаковка (1)
394,60
Економія: -1,42 грн
393,18 грн