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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 чорний хусточка, №1 - Львів (476165) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
396,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
397,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
501,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
373,10 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (2)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Бандери Степана, 26-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (3)
300,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн