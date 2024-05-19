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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 чорний хусточка, №1 - Київ (476165) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
476,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
472,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
473,41 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
474,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 40
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн