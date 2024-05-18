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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 чорний хусточка, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476165) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (2)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (4)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Космічна, 13-К
Всього: упаковка (1)
472,19 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 54
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -112,10 грн
340,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -191,10 грн
340,90 грн