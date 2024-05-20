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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 4 хусточка, №1 - Одеса (368655) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
425,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
419,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
392,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
286,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (4)
388,67 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
371,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
371,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
247,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
371,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
247,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
392,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
392,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом