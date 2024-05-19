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ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАВКОЛОПЛІДНИХ ВОД В ВАГІНАЛЬНИХ ВИДІЛЕНННЯХ І КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ , №1 - Львів (130725) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
789,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
789,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
789,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
789,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
934,99
Економія: -192,87 грн
742,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
945,99
Економія: -203,87 грн
742,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
857,99
Економія: -115,87 грн
742,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
789,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
789,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
804,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
789,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
789,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
789,50 грн