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БАНДАЖ СТЕГНОВИХ СУГЛОБІВ (ДИТЯЧИЙ) розмір 3 (450), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (127553) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1019,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
1016,16 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
858,00
Економія: -25,74 грн
832,26 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом