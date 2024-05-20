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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 9/319 Easy Natural електричний, №1 - Запоріжжя (906243) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
2249,75 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
2164,00
Економія: -122,00 грн
2042,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
Всього: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
2464,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Романовського, 75-А
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн