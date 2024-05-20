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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 9/319 Easy Natural електричний, №1 - Одеса (906243) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
2420,54 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (2)
2249,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
2571,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
2356,88 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
2249,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
Всього: упаковка (1)
2206,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1753,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
1753,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
2206,90 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн