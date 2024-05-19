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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 9/319 Easy Natural електричний, №1 - Львів (906243) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
2356,88 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
2575,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
2233,60 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
2443,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
2233,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
2468,82
Економія: -24,29 грн
2444,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
2356,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (2)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (2)
2249,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18-А
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Вільде, 2
Всього: упаковка (1)
2142,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
2385,83 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
2142,62 грн