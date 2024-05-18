АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 9/319 Easy Natural електричний, №1 - Харків (906243) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (4)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Європейська, 104
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Суми, вул. Харківська, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 22