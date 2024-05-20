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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 56/154 силіконовий, №1 - Одеса (345358) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
153,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
153,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
146,38 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
167,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (2)
100,50 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
140,26 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
140,26 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (2)
153,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
146,49 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
139,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
Всього: упаковка (1)
139,41 грн