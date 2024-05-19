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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 56/154 силіконовий, №1 - Київ (345358) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеці
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
160,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
136,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
130,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
130,08 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (1)
146,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
153,35 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
Всього: упаковка (1)
123,89 грн