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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 5/119, №1 - Харків (304402) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
483,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
473,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
476,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
480,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
559,31
Економія: -110,88 грн
448,43 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
430,81 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
486,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
434,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
473,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
490,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
487,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
473,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
486,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
430,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
481,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
482,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
484,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
473,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
478,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
493,18 грн