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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ PK 082, №1 - Запоріжжя (116688) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
99,36
Економія: -10,45 грн
88,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (2)
105,61
Економія: -16,11 грн
89,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (3)
104,58
Економія: -14,58 грн
90,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
110,72
Економія: -21,47 грн
89,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
98,00
Економія: -7,44 грн
90,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
97,92
Економія: -9,01 грн
88,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
97,95
Економія: -8,46 грн
89,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
102,58
Економія: -12,91 грн
89,67 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
104,12
Економія: -15,22 грн
88,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (2)
101,99
Економія: -13,09 грн
88,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (2)
104,78
Економія: -14,78 грн
90,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
102,25
Економія: -12,97 грн
89,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
99,72
Економія: -10,44 грн
89,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
103,07
Економія: -13,20 грн
89,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
96,30
Економія: -10,13 грн
86,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
97,40
Економія: -9,91 грн
87,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
97,60
Економія: -8,49 грн
89,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
106,51
Економія: -13,01 грн
93,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
99,79
Економія: -10,68 грн
89,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
96,46
Економія: -7,32 грн
89,14 грн