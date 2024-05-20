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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ PK 082, №1 - Одеса (116688) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
98,71
Економія: -9,34 грн
89,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
109,75
Економія: -16,11 грн
93,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
103,46
Економія: -14,56 грн
88,90 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
97,33
Економія: -8,60 грн
88,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
105,67
Економія: -16,46 грн
89,21 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Наваринська, 31
Всього: упаковка (1)
109,08
Економія: -20,14 грн
88,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
100,87
Економія: -11,82 грн
89,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
95,92
Економія: -6,64 грн
89,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
101,79
Економія: -10,49 грн
91,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
102,42
Економія: -13,12 грн
89,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
99,83
Економія: -8,53 грн
91,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -13,29 грн
96,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
Всього: упаковка (1)
98,74
Економія: -9,15 грн
89,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
104,22
Економія: -14,72 грн
89,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
98,13
Економія: -8,74 грн
89,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -11,02 грн
89,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
103,35
Економія: -14,05 грн
89,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Монастирище, вул. Соборна, 130
Всього: упаковка (1)
100,31
Економія: -8,53 грн
91,78 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
101,57
Економія: -12,36 грн
89,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
102,97
Економія: -15,85 грн
87,12 грн